Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da düzenlenen "3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim." dedi.
Bakan Dönmez'den üçüncü sondaj gemisi açıklaması
24.02.2020 - 10:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez,
683600 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/683600.aspx
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