Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da düzenlenen "3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim." dedi.