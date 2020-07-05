Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada Mehmetçiğe seslenen Akar, Türkiye ile Libya arasında 500 seneye varan ortak tarih, kültür, anlayış ve inanç birlikteliği bulunduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

Burada ciddi sıkıntı, haksızlık ve adaletsizlik vardı. Biz de burada atalarımıza yaraşır şekilde yapmamız gereken ne varsa, uluslararası hukuk ve adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız ve sonuna kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Bizim buradaki görevimiz askeri eğitim iş birliği ve danışmanlık. Darbeci Hafter’in bütün Libya’ya hâkim olmak gibi hayali neredeyse gerçek olmak üzereydi. Fakat sizlerin katkılarıyla dengelerin değişmesi, bunu durdurdu, engelledi.

Bakan Akar ve Orgeneral Güler, daha sonra Mitiga Hastanesine geçti. Bir dönem Hafter’in saldırılarına hedef olan hastanede incelemelerde bulunan Akar, buradaki Türk sağlık personeli ile de sohbet etti.

Ardından helikopterle TCG Giresun’a inen Akar ve Güler, Savaş Harekât Merkezinde çalışmalarla alakalı bilgi aldı. Akar, buradaki konuşmasında Yunanistan’ın Ege’de son dönemde gerginliği artıran davranışlarına da dikkati çekti. “Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak 23 adanın 16’sının silahlandırılması, askerî statü kazandırılması kabul edilemez” diyen Akar “Bu, çok açık ve net şekilde Lozan’ı ihlaldir. Dünyanın hiçbir yerinde kara suları 6 mil, hava sahası 10 mil olan bir ada yoktur” ifadelerini kullandı.