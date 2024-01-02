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    Ankara'da sıcak saatler! Polislerin üzerine doğru koşan şüpheli etkisiz hale getirildi

    Ankara’da devriye görevi yapan polislerin üzerine doğru sırtında çantayla koşan ve dur ihtarına uymayan bir şüpheli, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya saldırganın psikolojik tedavi gördüğünü ve ailesi tarafından kayıp olarak arandığını duyurdu.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ankara'da sırtındaki çanta ve şüpheli hareketlerle polislerin üzerine doğru koşan bir saldırgan emniyet güçleri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Çantası boş çıkan ve bölgede paniğe neden olan saldırganın kimliğini ise Bakan Yerlikaya açıkladı.

    PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

    Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, psikolojisinin bozuk olduğu belirlenen saldırganın ayağından vurularak etkisiz hale geitirildiğini ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.

    Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Bu gece saat 23.30’da Vekâletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlede bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır. 

    Şahıs hasteneye kaldırılmıştır.  Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir. 

    Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

    Ayrıntılar geliyor... 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AnkaraSaldırganŞüpheli
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