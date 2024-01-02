Ankara'da sıcak saatler! Polislerin üzerine doğru koşan şüpheli etkisiz hale getirildi

2 Ocak 2024 00:30 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 00:59

Ankara'da sırtındaki çanta ve şüpheli hareketlerle polislerin üzerine doğru koşan bir saldırgan emniyet güçleri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Çantası boş çıkan ve bölgede paniğe neden olan saldırganın kimliğini ise Bakan Yerlikaya açıkladı.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, psikolojisinin bozuk olduğu belirlenen saldırganın ayağından vurularak etkisiz hale geitirildiğini ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu gece saat 23.30’da Vekâletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlede bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır.

Şahıs hasteneye kaldırılmıştır. Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

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