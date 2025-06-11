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Araban Ovası kan ağlıyor! Çiftçi kabusu yaşadı, 6 tarla kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Araban Ovası kan ağlıyor! Çiftçi kabusu yaşadı, 6 tarla kül oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'in Araban ilçesi Araban Ovası'nda bulunan 6 ayrı buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Feci yangında 500 dönüm ekili alan yandı, 20 keçi telef oldu.

Gaziantep'in Araban Ovası'ndaki korkunç bir yangın çıktı.

Yangın, Araban ilçesi Araban Ovası'nda bulunan 6 ayrı buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın giderek yayıldı.

Araban Ovası kan ağlıyor! Çiftçi kabusu yaşadı, 6 tarla kül oldu - 1. Resim

Yangına ilk müdahaleyi traktörleriyle yapan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

500 DÖNÜM EKİLİ ALAN YANDI, 20 KEÇİ TELEF OLDU

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Altun, yaklaşık 500 dönüm ekili alanı küle çeviren yangına vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğünü belirterek alevlerin arasında kalan 20 keçinin de telef olduğunu söyledi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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