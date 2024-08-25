Aydın'da paniğe neden olan sesin kaynağı araştırılıyor! Aydın’da ne patladı?

Aydın'da sabah saatlerinde geniş bir alanda duyulan güçlü patlama sesi, bölge halkını tedirgin etti. Şehrin birçok noktasında hissedilen patlama sesi, kısa sürede büyük merak uyandırdı. Patlamanın kaynağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, uzmanlar olayın bir meteor patlamasından kaynaklanabileceğini öne sürdü.

Aydın'da saat 10.00 civarında Karacasu’dan Çine’ye kadar geniş bir bölgede güçlü bir patlama sesi duyuldu. Olayın ardından polis ve jandarmaya gelen ihbarlar üzerine il genelinde kapsamlı bir araştırma başlatıldı ancak patlama sesinin kaynağı henüz tespit edilemedi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, benzer patlama sesinin çevre illerde de duyulduğu bildirildi. Şu ana kadar patlama sesinin kaynağına dair kesin bir bilgiye ulaşılamadı.

Bazı uzmanlar, bu tür güçlü seslerin meteor patlamasından kaynaklanabileceğini öne sürüyor. İl genelinde büyük bir paniğe neden olan bu sesin kaynağı, yetkililer tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Karacasu ilçesinde yaşayan ve patlamayı şiddetli bir şekilde hissettiklerini söyleyen Çamköy Mahalle sakinlerinden Süleyman Alanoğlu; “Sabah saatlerinde bir anda güçlü bir patlama sesi geldi. Ne olduğunu biz anlamadan hemen ardından patlama ile birlikte evimizin de sarsıldığını hissettik. Kısa süreli bir panik yaşadık. Sanki bomba patladı gibi oldu. Yerin altından bomba attılar sanki. Öyle güçlü bir sesti ki, dibimizde patlamış gibi oldu. Evimizin binası da sallandı. Deprem olmuş gibi hissettirdi” dedi.