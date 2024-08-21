CHP'li meclis üyesi Feyyaz Alptuğ Memişoğulları evinde ölü bulundu

Düzenleyen: Giray Topçular 21 Ağustos 2024 17:09 - Güncelleme: 21 Ağustos 2024 17:32 - Güncelleme:

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CHP, Bursa Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları, kendi evinde silah ile kafasından vurulmuş olarak bulundu.