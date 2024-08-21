CHP'li meclis üyesi Feyyaz Alptuğ Memişoğulları evinde ölü bulundu
Düzenleyen: Giray Topçular- Güncelleme:
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CHP, Bursa Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları, kendi evinde silah ile kafasından vurulmuş olarak bulundu.
Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nın evinden sabah saatlerinde tek el silah sesi duyulması üzerine komşuları polise ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri Memişoğlulları'nın başından vurulmuş olarak buldu. Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan incelemede tabanca ve boş bir kovan bulunurken, CHP meclis üyesinin hayatına son verdiği düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Düzenleyen: Giray Topçular - Gündem