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Ciğerlerimiz yanıyor! Valilik duyurdu: Bir kentte daha ormanlara giriş yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ciğerlerimiz yanıyor! Valilik duyurdu: Bir kentte daha ormanlara giriş yasaklandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Art arda meydana gelen orman yangınları sonrası onlarca kentte ormanlara giriş yasaklanmıştı. Erzincan Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele amacıyla il sınırları içindeki ormanlık bölgelere girişlerin 15 Temmuz-15 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

Orman yangınları ile mücadele kapsamında Erzincan'da 15 Temmuz-15 Eylül tarihlerini kapsayan dönemde ormanlık alanlara girişleryasaklandı.

Erzincan Valiliği, alınan tedbirleri şu şekilde açıkladı:

1- Daha önce alınan 2025/1 nolu Erzincan İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Kararlarının uygulamasına devam edilmesi,

2- Erzincan İli sınırları dahilinde, Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Mecidiye Orman Parkı, Atatürk Orman Parkı ile Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Uçören Orman Parkı ve Dumanlı Tabiat Parkı dışında ormanlık alanlara  15/07/2025 tarihinden 15/09/2025 tarihine kadar görevli personel haricinde girişlerin yasaklanması,

3- Erzincan İli ve ilçelerinde bulunan ve girişlere izin verilen mesire yerlerine akşam saat 19.00’dan sabah saat 08.00’a kadar girişlerin yasaklanması,

4- İzin verilen mesire alanlarında yer ateşi yakılmaması, belirlenen ocak yeri veya mangal üzerinde ateş yakılmasına izin verilmesi,

5- Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmemesi,

6- Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmemesi,

7- Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, avcı ve çobanların ateş yakmasına ve anız (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi, anız yakanlar hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda vatandaşların muhtarlıklar vasıtasıyla bilgilendirilmesi,

8- Mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtımı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilboardlarda kullanılacak görseller, anonslar vb. araçlarla vatandaşlarımızın konuya ilişkin duyarlılığının artırılması,

9- Orman alanlarında drone, KGYS vb vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetlerinin artırılması, Genel Kolluk Kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyeler ile yukarıda belirtilen hususların kontrol edilmesi ve gerekli uyarıların vatandaşlarımıza yapılması,

10- Halkı uyarmak ve bilinçlendirmek üzere mahalle ve köy cami imamlarımızca konuşmalar ve sohbetler yapılması, cami hoparlörlerinden ilanlar yapılarak ateş yakılmaması konusunda halkın uyarılması için İl Müftülüğünce tedbirlerin alınması,

11- Enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı Aras Elek.Dağ.A.Ş. Erzincan İl Koordinatörlüğü ve Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde her türlü tedbirlerin alınması.

12- Yangın söndürmede kullanılabilecek (İl Özel İdaresi, Belediye, Karayolları, Devlet Su İşleri, Orman İşletme Müdürlüğü, Askeri Birlikler ve Kolluk Kuvvetleri vb.) kurumların araç gereç ve ekipmanlarından azami ölçüde faydalanılması, araç ve ekipmanın düzenli olarak kontrol edilmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi,

13- Alınan bu kararların Valilik ve Kaymakamlıklarca mutat vasıtalarla en geniş şekilde vatandaşlarımıza duyurulmasının sağlanması.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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