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Çöl tozları etkili oldu! Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklere büründü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Afrika'dan gelen toz taşınımı için 'sarı' kod ile uyardığı Bolu kırmızı, mor ve sarı renklere büründü.

Türkiye genelinde etkili olan Afrika üzerinden gelen toz taşınımı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tarafından geçtiğimiz gün Bolu için sarı kodlu uyarı yapılmıştı.

Yapılan açıklamada toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, çamur yağışı ve ulaşımda aksamalar konusunda uyarı yapıldı.

Vatandaşların toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması bildirildi.

Çöl tozları etkili oldu! Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklere büründü - 1. Resim

Sarı kodlu uyarı verdiği kentte, toz bulutunun etkisi tekrar görüldü. Toz taşınımı nedeniyle akşam saatlerinde kentte gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renge büründü.

Çöl tozları etkili oldu! Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklere büründü - 2. Resim

ANTALYA'DA ÇÖL TOZUNUN ETKİSİ AZALDI, SAHİLLER DOLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün geçtiğimiz günlerde Kuzey Afrika’dan gelecek toz taşınım uyarısında bulunduğu turizm kenti Antalya’da, taşınım etkisini azalttı. Kentte çöl tozu yüksek kesimlerde etkisini sürdürdüğü gözlendi.

Çöl tozları etkili oldu! Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklere büründü - 3. Resim

Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 25 dereceye kadar, nem oranıysa yüzde 75’lere ulaştığı kentte güzel havayı değerlendirmek isteyenler, soluğu sahillerde aldı. Konyaaltı Sahili’nde oluşan yoğunluk yaz aylarını aratmazken, vatandaşlar ile tatilciler denizin ve güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar piknik yapmayı tercih ederken, bazıları da Akdeniz’in sularında kano sürdü. Dünyaca ünlü sahili kuşbakışı gören seyir terasındaki vatandaşlar da bol bol fotoğraf çekinip anı biriktirdi.

TOZ TAŞINIMI AKCİĞERLERDE TAHRİBAT OLUŞTURUYOR

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ferit Özen, yurdun tamamını etkileyen Afrika çöl tozları hakkında uyarılarda bulundu. Son günlerde Afrika ve Arabistan çöllerinden kalkan tozun ülke üzerindeki hava kalitesiyle birlikte insan sağlığına da olumsuz etkisi olduğunu ifade eden Dr. Özen, “Toz taşınımı atmosferde bulunan özellikle bitki polenlerinin, kum tanelerinin rüzgarlarla birlikte taşınmasını gösteren bir şeydir. Bu taşınan polenler ve kum taneleri insanların solunum yollarına girdikleri için ciddi göğüs hastalıkları sorunları oluşturmaktadır. Özellikle astım, KOAH, hava yolu aşırı duyarlı olan insanlar ve bağışıklık sistemi düşük olan insanlarda ciddi rahatsızlıklara yol açar. Bu sebepten dolayı kronik rahatsızlığı bulunan hastaların ciddi bir rahatsızlık yaşamamaları için bir takım önerilerimiz var. Özellikle toz taşınımının olduğu süreçte dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Dışarı çıkmak zorundalar ise maske kullanmalarını öneriyoruz. Hastaların öksürük, nefes darlığı ve hırıltılı nefes alma durumlarında mutlaka doktora görünmeliler” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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