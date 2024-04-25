Toz taşınımı hakkında merak edilenler

Afrika'dan çöl tozu ile virüs ve bakteriler de geldi! Hasta sayısı arttı, sağlıklı olanları bile vuruyor

Afrika'dan çöl tozu ile virüs ve bakteriler de geldi! Hasta sayısı arttı, sağlıklı olanları bile vuruyor

Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü üzerinden gelerek son günlerde Türkiye'de etkili olan çöl tozları tehlikeli boyutlara ulaştı. Toz taşınımı nedir, neden olur, etkileri ve belirtileri araştırılıyor.

Türkiye'yi de etkisi altına alan çöl tozları nedeniyle toz taşınımı hakkında neden olduğu, etkileri ve belirtileri gündeme geldi.

Toz taşınımı, kuvvetli rüzgarların yani toz fırtınasının etkisiyle çöl üzerinden taşınan toprak taneciklerine denir.

Güçlü bir toz taşınımı, toz bulutuna dönüşerek gökyüzünü turuncuyla kaplayabilir.

Hava aracılığıyla taşınan tozlar nedeniyle solunum yolu hastalıkları olanlar için belirtilerinin ve hassasiyetlerinin artmasına neden olabilir.

Kuzey Afrika'da bulunan Sahra Çölü, en büyük toz taşınım olan yerlerden biridir. Buradan gelen tozlar genellikle Türkiye üzerinde etkili olur.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Afrika'dan gelen tozlar nedeniyle 44 ilde sarı kodlu uyarılarda bulundu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kansu, toz bulutlarının mikro küçük partiküller olarak havada uçuştuklarını ve bunları soluduğumuzu belirterek bu durumun üst solunum yolu şikayetlerini arttırdığını ifade etti.

Çocuklar, alerjisi olanlar, astım hastaları, KOAH teşhisi alanlar ve yaşlıların dikkat edilmesi gereken grupta olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Kansu, bu grubun dışarıda çok vakit geçirmemesi gerektiğini belirtti.

Toz taşınımına karşı önlemler arasında, dışarıda geçirilen vaktin azaltılması, pencereleri açarak havalandırmamaya dikkat etmek, maske kullanımı, dışarıdan gelindiğinde duş almak ve dışarıda giyilen kıyafetlerin değiştirilmesi öneriliyor.

Bunun dışında sıvı tüketiminin önemli olduğu üzerinde duruluyor.

Dışardan alınan sebze ve meyvelerin iyice yıkandıktan sonra yendiğinden emin olunması gerekiyor.

Toz taşınımın etkisinin hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.