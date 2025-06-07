Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhur'dan Zeyrek için bir telefon daha! BBP lideri Destici, Özgür Özel ile görüştü

Cumhur'dan Zeyrek için bir telefon daha! BBP lideri Destici, Özgür Özel ile görüştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhur&#039;dan Zeyrek için bir telefon daha! BBP lideri Destici, Özgür Özel ile görüştü
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Destici, CHP lideri Özgür Özel ile telefonda görüştü. Destici, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

DESTİCİ'DEN ÖZEL'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFON

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, CHP Genel Başkanı Özel ile telefonla görüştü.

Özel'in Kurban Bayramı'nı kutlayan Destici, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için de geçmiş olsun temennilerini iletti.

Görüşmede Destici, "Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Cenabıhak, ailesine ve sevdiklerine bağışlasın." ifadelerini kullandı.

Telefon görüşmesinde Destici, Zeyrek'in sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gram altın için 'şok' tahmin! İslam Memiş, "Yok olmaya doğru gidiyor" diyerek rakam verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü! Zeyrek için geçmiş olsun telefonu - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Özel ile görüştüTürkiye'de doğdular, asıl vatanlarına geri dönüyorlar! Suriyelilerin bayram dönüşü sürüyor - GündemTürkiye'de doğdular, vatanlarına geri dönüyorlar!'Mona Roza' Muazzez Akkaya Giray hayatını kaybetti - Gündem'Mona Roza' hayatını kaybettiDevlet Bahçeli, MHP'nin bayramlaşma heyetini kabul etti - GündemMHP'den paylaşım geldi! Fotoğrafta yer alanlar...Yunanistan'da korkutan deprem! Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi - GündemYunanistan'da deprem! Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildiTaşyapı'nın patronundan İmamoğlu hakkında çarpıcı suçlamalar: FETÖ'den daha tehlikeli - Gündemİmamoğlu hakkında çarpıcı suçlamalar
Sonraki Haber Yükleniyor...