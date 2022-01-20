Türkiye Gazetesi

Birçok başarılı dizide rol alarak adından söz ettiren Onur Saylak, kendisi gibi oyuncu Tuba Büyüküstün ile dünya evine girmiş, 6 yıllık evliliğin ardından boşanmıştı. Aralarındaki krizi aşamayıp ayrılan çiftin bu evlilikten Maya ve Toprak adında ikiz kızları oldu.

Tuba Büyüküstün ile oyuncu Onur Saylak’ın ikiz kızları Maya ve Toprak büyüdü. Geçtiğimiz gün 10 yaşına basan ikizlerin doğum gününü Onur Saylak, Instagram hesabından kutladı. Saylak, siyah beyaz bir fotoğraf paylaşarak "E daha ne olsun" yazdı.

Onur Saylak, Instagram hesabından bu kareyi paylaştı



Kameralardan uzakta büyüyen kızların Tuba Büyüküstün’e benzerliği dikkat çekti. Oyuncu Onur Saylak, ikinci evliliğini ise menajer Gözde Yılmaz ile yaptı. Üçüncü kez baba olma heyecanı yaşayan Saylak, çocuğuna Deniz Ali adını verdi.