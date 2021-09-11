Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İspanya’da Hospital Clínic de Barcelona'dan araştırmacıların yürüttüğü çalışma iki yıl boyunca günde yarım fincan ceviz tüketenlerin kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterol seviyelerinin azaldığını gösterdi. Her gün ceviz yiyen katılımcıların, hem kanlarındaki toplam LDL parçacıklarının sayısında hem de özellikle küçük LDL parçacıklarının sayısında bir azalma görüldü.

Cevizi kabuklu saklayın Magnezyum, çinko, bakır, demir, fosfor, bir dizi vitamin içeren ceviz; iyi yağlar, folik asit, demir ve potasyum açısından zengindir.