Beşiktaş'tan ayrılan Portekizli savunma oyuncusu Pepe, eski takımı Porto'ya döndü. Siyah-beyazlı takımla sözleşmesini karşılıklı fesheden 35 yaşındaki Pepe, Portekiz temsilcisi Porto ile 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Porto, eski futbolcusunu Portekizce, İspanyolca ve İngilizce "Evine hoş geldin" mesajıyla karşıladı. Kariyerinde 2004-2007 yılları arasında Porto forması giyen Pepe, tüm kulvarlarda 89 maça çıkmış ve 8 gol atmıştı. Yıldız futbolcu, bu dönemde 2'si ligde olmak üzere toplam 6 kez kupa sevinci yaşamıştı.
Pepe eski takımı Porto'da
08.01.2019 - 16:14 | Son Güncelleme: 08.01.2019 - 16:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'tan ayrılan yıldız futbolcu, eski takımı Porto ile 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Etiketler : Beşiktaş,eski takımı Porto,
597245 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/597245.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
10
5
2
22
8
14
35
2
Trabzonspor
17
8
5
4
32
22
10
29
3
Malatyaspor
17
8
5
4
26
16
10
29
4
Kasımpaşa
17
9
2
6
37
28
9
29
5
Galatasaray
17
8
5
4
30
21
9
29
6
Antalyaspor
17
8
3
6
19
21
-2
27
7
Beşiktaş
17
7
5
5
28
23
5
26
8
Konyaspor
17
6
7
4
23
20
3
25
9
Sivasspor
17
6
6
5
24
23
1
24
10
Göztepe
17
7
1
9
18
19
-1
22
11
Bursaspor
17
4
9
4
17
17
0
21
12
Ankaragücü
17
6
2
9
17
26
-9
20
13
Kayserispor
17
5
4
8
15
25
-10
19
14
Alanyaspor
17
5
3
9
13
22
-9
18
15
Akhisar Bld.Spor
17
4
5
8
19
26
-7
17
16
Erzurum BB
17
3
7
7
16
22
-6
16
17
Fenerbahçe
17
3
7
7
16
24
-8
16
18
Çaykur Rizespor
17
1
9
7
19
28
-9
12
18. Hafta Maçları
20.1.2019
Galatasaray - Mke Ankaragücü
20.1.2019
Trabzonspor - Medipol Başakşehir Fk
20.1.2019
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
20.1.2019
Alanyaspor - Sivasspor
20.1.2019
Akhisarspor - Beşiktaş
20.1.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor
20.1.2019
Antalyaspor - Kayserispor
20.1.2019
Bursaspor - Fenerbahçe
20.1.2019
Yeni Malatyaspor - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
17
13
2
2
30
10
20
41
2
Denizlispor
17
11
3
3
29
17
12
36
3
Gazişehir Gaziantep
17
9
4
4
32
13
19
31
4
Ümraniye
17
9
4
4
20
14
6
31
5
Hatayspor
17
8
5
4
20
10
10
29
6
Osmanlıspor
17
9
2
6
21
13
8
29
7
Boluspor
17
8
4
5
21
16
5
28
8
Altınordu
17
6
8
3
20
12
8
26
9
Adana Demirspor
17
7
3
7
22
19
3
24
10
Balıkesirspor
17
6
5
6
17
21
-4
23
11
Adanaspor
17
4
7
6
20
22
-2
19
12
İstanbulspor
17
4
7
6
21
24
-3
19
13
Giresunspor
17
5
4
8
17
22
-5
19
14
Altay
17
4
5
8
21
19
2
17
15
Elazığspor
17
4
4
9
22
29
-7
16
16
Eskişehirspor
17
4
4
9
15
33
-18
16
17
Afjet Afyonspor
17
4
3
10
21
29
-8
15
18
Karabükspor
17
0
2
15
7
53
-46
-1