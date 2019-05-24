Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Haziran’da Ankara’da yapılacak TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesi başkan adaylığını açıklayan TFF Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Nihat Özdemir düzenlediği basın toplantısında hedeflerini anlattı. 4 yıl süreyle Türk futbolunu yönetmeye talip olduğunu söyleyen Özdemir hakem hatalarından VAR sistemine, yabancı kuralından millî takıma kadar değerlendirmelerde bulundu. Türk futbolu için zor bir göreve talip olduklarını belirten Özdemir, “Federasyon başkanlığı ateşten gömlek. Umarım Allah yardım eder ve başarılı bir dönemimiz olur. Türkiye’de spordan mutlu olan insanların sayısını çoğaltmak, mutsuzların sayısını azaltmak için yola çıktık” dedi.

HUZUR ORTAMI ŞART

“Türk futbolunun Nihat Ağabeyi olarak, tecrübem ve bilgimle, bütün enerjimle hizmet etmek istiyorum” diyen Nihat Özdemir “Futbol her toplum için millî değerdir. Barış, hoşgörü ve huzur ortamının hiçbir şekilde bozulmaması şarttır. Bunun yolu saygıdan, sevgiden geçer. Adalet ararken adil olmaktan geçer, rakibe saygı duymaktan geçer. Lefterler, Hakkılar, Metinler, Özhan Canaydınlar gibi olmaktan geçer. Hedefimiz Türk futbolunu ilerletmek ve dünya sıralamasında ilk 10 sırada yer almasını sağlamak olacaktır. Yeni bir millî ruh oluşturalım. Millî birlik ve beraberliği en güçlü şekilde yaşatalım. Hedefimiz Türkiye’nin dünyada ilk 10’da yer almasıdır” vurgusunda bulundu.

EN ZOR İŞİMİZ MHK

Özdemir, MHK, Disiplin ve Tahkim Kurullarının Beylerbeyi Tesisleri’nde çalışmalarına devam edeceğini söylerken “Layık olan arkadaşlarımızı göreve getirmeye çalışacağız. Yeni komiteler kurarak bu konuda etkin bir çalışma ortamı bulmaya çalışacağız. MHK ve Kulüp Lisans Kurulu’nda reformların şart olduğunu düşünüyorum. En zor işimizin MHK’da olduğuna inanıyorum. Kararları bütün Türkiye’yi etkiliyor. MHK ile ilgili kararı yeni yönetimle birlikte alacağız. Bazı hakem arkadaşlarımızın verdiği bazı kararlar, bir kesimi mutsuz etti. En modern VAR sistemi bizde ama önemli olan bu sitemi akıllıca düzgünce uygulamak. Hedefimiz hataları en aza indirmek” diye konuştu.

CEKETLERİNİ ÇIKARSINLAR

TFF’nin yeni yönetimde yer alacak kişilerin kesinlikle tarafsız bir yönetimle işlerini yapacaklarına inandığını belirten Özdemir, “Kimsenin şüphesi olmasın. Yeni yönetimde olacak herkes kulüp ceketlerini dışarıya asarak yönetime girecek. Federasyon başkanlığı kadar Türkiye’de daha başka zor bir görev olduğunu düşünemiyorum. Hangi kararı alırsanız alın bir kesim mutlu, maalesef diğer kesim mutsuz olacak. Mutsuz olan kısmı minimuma indirmeyi hedefliyoruz” dedi. Ali Koç ile Fenerbahçe’de 3 Temmuz döneminde birlikte çalıştıklarını hatırlatan Özdemir “Her zaman görüşürüm kendisiyle, iyi bir kardeşim ve arkadaşımdır” ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR'DEN İNCİLER

Yabancı sayısı: “Yabancı sayısı önümüzdeki sezon da aynı sayıyla devam edecek. Alınacak karar ondan sonraki sezon için geçerli olmalıdır.”

VAR kayıtları: “UEFA ve IFAB kuralları gereği VAR konuşmalarının açıklanması mümkün değil. Bizden dışarıya giden VAR kaydı olduğuna inanmıyoruz.”

Şenol Güneş: “Şenol Güneş’in göreve getirilmesinde benim de imzam var. Artık Türk hocayla devam etmemiz gerekir. Kendisine güvenim tamdır.”