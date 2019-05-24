Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta Şenol Güneş dönemi bu akşam resmen sona erecek. Siyah-beyazlı takımda görevini tamamlayacak olan Güneş, son defa takımın başında yer alacak. Sezon içinde A Millî Takım teknik direktörlüğüne getirilen ve Kasımpaşa karşılaşmasıyla Beşiktaş’taki kariyerini tamamlayacak olan Güneş, dört senelik siyah-beyazlı döneminde önemli başarılar elde etti. Güneş, 2015-2016 sezonu başında göreve geldiği Beşiktaş’ta Süper Lig’deki şampiyonlukların yanı sıra Avrupa’da da önemli başarılara imza attı. Siyah-beyazlı ekip, Güneş dönemindeki dört sezonda 198 resmî maçta 116 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Söz konusu 198 karşılaşmada 401 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 281 gol gördü. Şenol Güneş, Beşiktaş’ta görev yaptığı ilk sezonda takımı şampiyonluğa taşımaya muvaffak oldu.

TARİH YAZDI

Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonunda 79 puan toplayarak Güneş yönetimindeki ilk şampiyonluğunu aldı. Beşiktaş, Güneş’in ikinci sezonunda da şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı ve 2016-2017’de bu sefer 77 puanla mutlu sona ulaştı. Ancak şampiyonluklardan sonraki iki yılda işler istendiği gitmedi. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 2017-2018 sezonunda 71 puan toplayabildi ve dördüncü sırada kaldı. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa’daki en büyük başarısını ise Güneş döneminde yaşadı. Grup mücadelesinde dört galibiyet ve iki beraberlikle 14 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi’nde en yüksek puana ulaşan ekip oldu. Gruptan namağlup lider çıkan ilk Türk ekibi unvanını da Şenol Güneş’in teknik direktörlüğünde alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu da eline geçirdi.

YÖNETİMİN LİSTESİNDE

Beşiktaş’ta Fikret Orman’ın tekrardan başkanlığa seçilmesinin ardından gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar, Genoa forması giyen sağ kanat oyuncusu Darko Lazovic’i listesine aldı. Dört sezondur Genoa forması giyen sağ kanat oyuncusu bu sezon 34 maçta forma giyerken üç gol atıp dört asist yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ’LE BEŞİKTAŞ

