Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - DÜZCE

Çocukluk hayali Fenerbahçe’ye geldiğinde mutluluğunu ifade etmekte zorlanan Emre Belözoğlu, dört sezon önce buruk bir ayrılık yaşamıştı. Yaşayan efsanenin yuvaya dönüşü ise takımdaki havayı anında değiştirdi. Önceki gece geç saatlerde Topuk Yaylası’ndaki kampa katılan Emre’yi herkes kapıda karşıladı. Emre Belözoğlu’yla fotoğraf çektiren genç oyuncular hayranlıklarını, tecrübeli oyuncu ise mutluluğunu gizleyemedi. Formayı sırtına geçirip antrenman sahasına ayak bastığında tüm bakışları üzerinde toplayan Emre “Benim için çok farklı, çok güzel bir heyecan. Yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Bu ortamı yaşamak, antrenmanlara çıkmak, Kadıköy’e çıkmak çok farklı duygular. Bunları yaşamak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

Hatalarımla büyüdüm

Görevinin kulüp kültürünü ve aidiyetini arkadaşlarına anlatmak olduğunu belirten Emre Belözoğlu “Önceliğimiz tabii ki saha içi olacak çünkü bizden beklenti yüksek. Fenerbahçe’nin olduğu her yerde hedef her zaman şampiyonluk ve kupadır” dedi. “Hatta burada bazen şampiyonluklar da yetmez” vurgusu yapan Emre “O yüzden oyuncu arkadaşlarımıza, yeni gelen arkadaşlarımıza elimizden geldiğince tecrübelerimizi aktaracağız. Çünkü tecrübe daha fazla hata yapanda biraz daha fazla oluyor ve ben arkadaşlarıma göre biraz daha tecrübeliyim” ifadesinde bulundu. Kaptan “Yönetimimiz, hocamız beraber hareket ederek bazı oyuncuları içeriye mutlaka dâhil edeceklerdir” sözleriyle de transferlerin süreceğinin müjdesini verdi.

SOLUĞU İTALYA’DA ALACAK

Elif Elmas vedaya geldi

Fenerbahçe’nin Makedon oyuncusu Elif Elmas için geri sayıma geçildi. Tatilini noktalayarak İstanbul’a gelen 19 yaşındaki oyuncu havalimanında basın mensuplarının sorularına “Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılmak için buradayım” cevabı verdi. Öğleden sonra soluğu Topuk Yaylası’nda alan Elif, teknik direktör Ersun Yanal ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Ancak genç yeteneğin Avusturya’da yapılacak ikinci etap hazırlıklarında takımla olması beklenmiyor. Napoli’yle anlaşan Elif, Fenerbahçe’nin de İtalyan ekibiyle el sıkışmasının ardından resmî açıklamayı beklemeye başladı. Genç yıldız sözleşme detaylarının tamamlanmasının ardından soluğu İtalya’da alacak. Elif sağlık kontrolünden geçtikten sonra kariyerini İtalyan devinde sürdürecek.