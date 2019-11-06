Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Borussia Dortmund ile Inter karşı karşıya geldi. Mücadelenin 5. dakikasında Martinez ile öne geçen Inter, 40. dakikada Matias Vecino ile farkı 2'ye çıkardı. Dortmund, 51. dakikada Hakimi ile skoru 2-1'e getirdi. Julian Brandt 64. dakikada sahneye çıktı ve durumu eşitledi.

Son sözü 77. dakikada bir kez daha Hakimi söyledi ve Borussia Dortmund, Inter'i 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund puanını 7'ye çıkardı. Inter ise 2. mağlubiyetini alarak 4 puanda kaldı.