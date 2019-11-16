Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küstürülen ve en ufak olumsuzlukta sert eleştiriler yapan basını yanına alıp “Gelin bir olalım” dedi ve “Ben yaptım oldu” düşüncesi yerine fikirler soruldu. Öz eleştiri de vardı öz güven de... Şenol Güneş genç ve dinamik gördüğü kadroya 39’una gelen Emre Belözoğlu gibi bir ağabeyi aldı, takım içinde el ayak yaptı.

Süre almayana süre!

Her mağlubiyet ve puan kaybı sonrası Lucescu döneminin “Millî takımdaki oyuncular kulüplerinde süre almıyor” serzenişi, yerini süre almayanlara süre verip onları tekrar kazanarak sağlandı. Ay yıldızlı takımda tam olarak sağlanamayan gurbetçilerle bağ güçlü bir şekilde kuruldu. Kendi içimizdeki bölünme yerini bütünleşmeye bıraktı. Ki, bu da beraberinde takımdaşlık ruhunu getirdi. Gençler ağabeylerine saygı duyar oldu, sözler dinlerdi ve saha içinde de en uçtan en geriye kadar müthiş bir yardımlaşma kendini gösterdi.

Londra’da final yakışır

Şenol Güneş’in grup elemelerinde ve biraz da bizim millî davamızdaki altı çizilmesi gereken önemli uygulaması ve anlayışı ise rakibe göre taktik plandı. Fransa gibi son dünya şampiyonuna kafa tutan ve galip gelen ay yıldızlılar, rakiplerin oyununa göre istediğini almasını bildi ve bu da bize en rahat Avrupa Şampiyonası vizesi sağladı. Günün özeti buydu ama yarınlara dair mesajlar da önemliydi. Parlayan jenerasyon daha büyük işler de yapabileceğini ispat etti. Final mi? Niçin olmasın! Bize de o yakışır Türkiye’m.

12 ülkede tur atılacak!

Vizeyi aldık, hem tadını çıkarıyoruz hem de EURO 2020 için geri sayımdayız. Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla tarihte ilk defa 12 ülkede düzenlenecek şampiyonada ülkeler ve gruptaki rakipler 30 Kasım’da Romanya’nın başşehri Bükreş’te çekilecek kura ile belli olacak. Toplam 24 ülke katılacak. Seribaşı ülkeler, eleme maçlarının tamamlanmasıyla belli olacak. Grup maçları sonunda şampiyonaya katılacak 20 takım doğrudan belirlenecek. Son 4 takım ise Mart 2020’de oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda netlik kazanacak. Play-off kuraları ise 22 Kasım Cuma günü çekilecek. 12 Haziran’da İtalya’nın başşehri Roma’da başlayacak EURO 2020, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda 12 Temmuz’da oynanacak final maçıyla sona erecek.

MAHALLE BASKISINA RET

Pazar günü Andorra ile oynayacağımız son karşılaşmaya Ümit Millî Takım’dan Ahmed Kutucu da davet edildi. Almanya Futbol Federasyonu ve Schalke Kulübü, A Millî Takım’ın davetini kabul eden 19 yaşındaki genç forveti telefonla arayarak, Türkiye seçiminin kariyerini olumsuz etkileyebileceğini söylediler. Bu baskıya rağmen Ahmed Kutucu seçimini Türkiye’den yana kullandığını, Alman federasyonuna ve kulübü Schalke’ye iletti. Şenol Güneş, Ahmed’e Andorra maçında şans verirse Almanya’nın bütün ümitleri suya düşecek.