Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Fenerbahçe’de merakla beklenen golcü transferi sorusu bu hafta içerisinde çözüme kavuşabilir. Lazio ile anlaşması beklenen Vedat Muriç’in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, takviye için kollarını sıvayan sarı-lacivertli yönetim İsrailli oyuncu Eran Zahavi ile büyük oranda anlaştı. Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou ile olan kontratını fesheden Zahavi’nin Fenerbahçe’ye katılmak için gün saydığı öğrenildi. Son olarak ülkesinin deplasmanda İskoçya ile 1-1 berabere kaldığı maçta skora dengeyi getiren golü atan İsrailli oyuncu, dün Instagram hesabından yaptığı açıklamada yeni durağının Kadıköy olacağının sinyallerini verdi.

> İmzaya gelecek

Bir taraftarın “Fenerbahçe’ye gel” şeklindeki mesajına, “Eğer 500 bin yorum olursa neden olmasın, hadi deneyelim” cevabını verdi. Önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelmesi beklenen Zahavi’nin Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturarak kendisini resmen Fenerbahçeli sözleşmeye imza atması bekleniyor. Öte yandan kanat transferi için de girişimlerini sürdüren Fenerbahçe yönetiminin yüksek bonservis bedeli talebi yüzünden Diego Perotti defterini kapattığı, rotayı PSG ile olan kontratını yenilemeyen Choupo Moting’e çevirdiği iddia edildi. Moting Fransız ekibiyle Şampiyonlar Ligi finalinde de boy göstermişti.

Zanka kalabilir

Danimarkalı oyuncu Zanka teknik direktör Erol Bulut’un gözüne girdi. Tecrübeli oyuncunun antrenmanlardaki performansından oldukça memnun olan Bulut’un yönetime verdiği raporda çok iyi bir teklif gelmemesi hâlinde Zanka’nın takımda kalabileceğini söylediği öğrenildi.

İtalyanlar ‘tamam’ diyo

Vedat Muriç’in Lazio’ya transfer olması ihtimalinden dolayı Fenerbahçe’nin attığı adımları yakından takip eden İtalyan basını da Zahavi’nin Süper Lig’de oynamayı kabul ettiğini öne sürdü. 33 yaşındaki futbolcunun yıllık 1,5 milyon avroluk teklifi kabul ettiği belirtilirken taraflar arasındaki pazarlıklarda son aşamaya gelindiği kaydedildi.

Fenerium daveti

Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerine “Birlikte daha güçlüyüz” başlıklı bir mektup göndererek dayanışma teklifinde bulundu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor dışındaki Süper Lig ekiplerinin formalarının Fenerium mağazalarında satılabileceğini, elde edilen gelirin tamamen bu kulüplere bırakılacağını duyurdu. Kulüpler teklife ‘evet’ derse Feneriumlarda sarı-lacivertli takımın ürünlerinin yanı sıra diğer kulüplerin formaları da satılacak.