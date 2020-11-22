Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da pandemi salgını gölgesinde alınan erken seçimin tartışmaları artarak devam ediyor. Dün yapılan Divan Kurulu toplantısında konuşan Eşref Hamamcıoğlu Mustafa Cengiz ve yönetimini eleştirdi. Divan Başkanı Hamamcıoğlu, erken seçim kararı için “Tüzüğümüz diyor ki, ‘Gerekli izin alınmadan yapılan ilanlar tüzüğe aykırıdır.’ Eğer alınmış izinler varsa yönetim bize versin ki, Divan Kurulu da seçim sürecini başlatabilsin. Galatasaray’da yine bir ilke imza atıldı. İzinler alınmadan seçim tarihi ilan edildi. Bu konular çok hassas konular” dedi.

Borç dökümü talebi

Bu arada söz alan Burak Elmas, yasal izinlerin alınmış, hiçbir Galatasaraylıyı da sağlık açısından tehlikeye maruz bırakmadan olabilecek ilk seçimde aday olduğunu duyurdu. Öte yandan başkan adayı Metin Öztürk ve 13 üye ise divan kuruluna gönderdiği dilekçeyle, mevcut yönetim kurulundan başkan adayı olan kişilere seçim öncesinde vadesi geçmiş borçlar ile 31 Ocak 2021 tarihine kadar vadesi gelecek bütün ödemelerin dökümünün verilmesini talep etti. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da, "Pazartesi, divan olarak bu talebi yönetime ileteceğiz” açıklamasını yaptı.

Sakatlardan kötü haber

As takımda beş oyuncusu koronavirüse yakalanan Galatasaray’da kadro kurmakta zorlanan teknik heyetin gözü sakat oyunculara çevrilmişti. Kayserispor maçı öncesi Falcao, Etebo, Luyindama ve Emre Taşdemir dün sarı-kırmızılıların yaptığı taktik idmana çıkmadı ve günü tedavi ile geçirdi. Dört isim de yarınki maç kadrosunda olmayacak.