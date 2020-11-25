Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, gruptan çıkma ya da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilme yolunda büyük önem taşıyan maçta deplasmanda karşılaştığı Manchester United'a 4-1 mağlup oldu. İstanbul'da uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir 90 dakikada 2-1 yendiği Ada ekibi karşısında maça kötü başlayan Okan Buruk'un öğrencileri, güçlü rakibine ilk yarıda gelen gollerle yenildi.

Mert'ten hata

Henüz yedinci dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunu iyi takip eden Bruno Fernandes'in harika golüyle öne geçen Solskjaer'in takımında ikinci gol yine Portekizli'den geldi. Mert'in elinden kaçırdığı topu bir anda önünde bulunduran Fernandes, kariyerinin en kolay gollerinden birini attı: 2-0. 35'te kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Rashford da hata yapmadı: 3-0.

Gol Deniz'den

İkinci yarıya İrfan Can Kahveci'nin yerine Mahmut Tekdemir ile başlayan temsilcimiz orta sahadaki direncini arttırmak istese de bu hamle puanla dönmek için yeterli olmadı. 75'te kullandığı frikikle De Gea'yı mağlup eden Deniz Türüç farkı ikiye indirdi: 3-1. Karşılaşmada son sözü ise United'ın savunmadan tek paslarla çıktığı atağı güzel bir son vuruşla bitiren Daniel James söyledi: 4-1.