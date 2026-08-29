Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Samsunspor'da Fink'ten Fenerbahçe'ye gözdağı ve şampiyonluk sözleri

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Samsunspor'da Fink'ten Fenerbahçe'ye gözdağı ve şampiyonluk sözleri

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayacakları mücadele öncesi açıklamalar yaptı. Sarı lacivertliler karşısında 3 puan hedeflediklerini söyleyen Alman çalıştırıcı, "Şu anda çok iyi bir Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımızı söyleyebilirim. Taraftarlarımız bu karşılaşmayı kazanmamızı istiyor. Elbette biz de yarın bu karşılaşmayı kazanmak için oynayacağız." diye konuştu. Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Fink, "Son yıllarda peş peşe şampiyonluklar elde eden bir takımdan bahsediyoruz ancak Galatasaray'ın bu sezon kolay şekilde şampiyon olacağını düşünmüyorum" dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Teknik Direktörü Thorsten Fink, yarın oynayacakları Fenerbahçe maçında hem ofansif hem de defansif anlamda sahanın her yerinde kusursuz bir performans göstermek istediklerini söyledi.

Fink, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe
SPOR

Fenerbahçe'de Anderson Talisca gelişmesi: Samsunspor kadrosuna alınmadı

"KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek olmasının Türk futbolu adına önemli olduğunu vurgulayan Fink, "Ligimizde birçok yıldız oyuncu var. Bunun Türk futbolunun gelişmesi ve daha iyi futbol oynanması anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de birçok yıldızın olması da beni mutlu ediyor. Elbette güçlü ve kadrosunda birçok yıldız bulunduran bir rakibe karşı oynayacağız. Bize karşı hangi oyuncuları kullanacaklarına onlar karar verecek ama şu anda çok iyi bir Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımızı söyleyebilirim. Taraftarlarımız bu karşılaşmayı kazanmamızı istiyor. Elbette biz de yarın bu karşılaşmayı kazanmak için oynayacağız. Tüm odağımızı bu karşılaşmaya verdiğimizi söyleyebilirim." dedi.

"KÜÇÜK DE OLSA BİR AVANTAJIMIZ VAR"

Fenerbahçe karşısında sahalarında oynayacak olmalarını küçük de olsa avantaj olarak değerlendiren Fink, şunları kaydetti:

"Küçük de olsa bir avantajımız var ve biz bu avantajı olabildiğince kullanmaya çalışacağız. Kendi evimizde sadece Fenerbahçe'ye karşı değil, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı da taraftarımızın çok önemli desteğiyle değerli performanslar ve iyi oyunlar gösterdik. Geçen sene de Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız karşılaşmalarda iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Geçen hafta da gol yemeden bir karşılaşmayı tamamladık ve deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldık. Bu da bizim adımıza çok önemliydi. Oynadığımız iki karşılaşmada 5 gol attık ve özellikle ofansif anlamda bizim de tehlikeli bir takım olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu karşılaşmadan olumlu bir sonuç almak istiyorsak kesinlikle sahanın her alanında yüzde yüzümüzü vermemiz gerekiyor. Sadece defans yaparak oynamayacağız. Top bizdeyken ve kontrataklara çıktığımızda da hem ofansif hem defansif anlamda sahanın her yerinde kusursuz bir performans göstermeye ihtiyacımız olacak."

Thorsten Fink
Başlık ResmiThorsten Fink

"FENERBAHÇE KARŞISINDA ÖZ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE OYNAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Takımın genç oyunculardan oluştuğuna işaret eden Fink, "Fenerbahçe karşısında elbette öz güvenli bir şekilde oynamaya çalışacağız. Genç bir kadromuz var ama iyi bir kadromuz olduğunu söyleyebilirim. Tutkulu bir takım olduğumuzu da söyleyebilirim. İstediklerimizi sahaya yansıtırsak umarım rakibimize zarar verir ve istediğimizi alırız. Birbirimiz için çok savaşmamız, tutkulu oynamamız ve ciddi bir mücadele göstermemiz gerekecek. Ne olursa olsun yarın sahada her şeyini ortaya koyan bir takım olmak zorundayız." diye konuştu.

"GALATASARAY'IN KOLAY ŞEKİLDE ŞAMPİYON OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Fink, Süper Lig'in kolay bir lig olmadığına dikkati çekerek, Türk futbolunun her geçen gün geliştiğini söyledi.

Türkiye'ye çok sayıda yıldız oyuncunun geldiğini belirten Fink, "Bunun sadece parayla değil, aynı zamanda oynama stiliyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Stadyumlar doluyor ve çok iyi bir enerji oluşuyor. Geçmişle bugünü kıyasladığımda birçok takımın şampiyonluğa aday olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'nin önde gelen ilk dört takımı biraz daha avantajlı görünebilir ama onların dışında da birçok takım çok iyi performans gösteriyor. Türk futbolunda temponun her geçen gün yükseldiğini ve ligin geliştiğini söyleyebilirim. Birçok yıldızın gelmesi de Türk futbolunun gelişimine büyük katkı sağlıyor." dedi.

Bu sezon şampiyonluk yarışında yalnızca Galatasaray'ı favori görmediğini dile getiren Fink, "Son yıllarda peş peşe şampiyonluklar elde eden bir takımdan bahsediyoruz ancak bu sezonun aynı şekilde geçeceğini düşünmüyorum. Galatasaray'ın kolay şekilde şampiyon olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı takımların önemli ve kaliteli transferler yaptığını vurgulayan Fink, "Birçok takım çok fazla transfer yaptı ve kadrolarına ciddi yıldızlar kazandırdı. Trabzonspor olsun, Beşiktaş olsun, diğer takımlar olsun, önemli oyuncular transfer ettiler. Ben bu sezon şampiyonluk yarışının çok yakın geçeceğini düşünüyorum." diye konuştu.


Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
O SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
O SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
2 kişinin can verdiği kazada yeni gelişme!
AYRINTILAR KORKUNÇ!
AYRINTILAR KORKUNÇ!
Güzellik merkezinde 14 bin görüntüyü satmışlar
YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?
YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?
ABD'li bankadan altın için yeni tahmin
RAFAEL LEAO, İSTANBUL'DA
RAFAEL LEAO, İSTANBUL'DA
G.Saray, 50 milyon euroluk yıldızına kavuştu
SAKSI DEHŞETİ!
SAKSI DEHŞETİ!
Kayınpederine attı, yoldan geçen adamı öldürdü
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
Peşinat yok! İşte aylık taksit tutarı ve teslimat süresi
'TÜRKİYE'DEN DERS AL'
'TÜRKİYE'DEN DERS AL'
Yunan muhalefeti hükümeti topa tuttu!
İLK 11'İN 10'U BELLİ
İLK 11'İN 10'U BELLİ
Italiano'nun Vlahovic, Poku ve Miretti kararı
PEŞ PEŞE ÖVGÜ SELİ
PEŞ PEŞE ÖVGÜ SELİ
Romanya Başbakanı Victor Ponta Türk pilotlarına hayran kaldı!
İŞTE AYLIK KAZANCI
İŞTE AYLIK KAZANCI
Tutuklanan menajer gelir paylaşımlarını açıkladı
'ZİRVE İÇİN KADRO YETERSİZ'
'ZİRVE İÇİN KADRO YETERSİZ'
Tekke krizini Trabzon’un eski oyuncuları yorumladı
ADAYLIK BİLMECESİ ÇÖZÜLÜYOR
ADAYLIK BİLMECESİ ÇÖZÜLÜYOR
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı için kritik açıklama
BAŞI BÜYÜK BELADA
BAŞI BÜYÜK BELADA
Türkiye'deki bakışları olay olmuştu!
ALEVLER EVLERE ULAŞTI
ALEVLER EVLERE ULAŞTI
Muğla'da çıkan yangın, Antalya'ya sıçradı
YANLIŞLIKLA BASILDI
YANLIŞLIKLA BASILDI
Milyonlarca vatandaşın pasaportunda o isim yazıyor!
SİNSİ TEZGAH İFŞA OLDU
SİNSİ TEZGAH İFŞA OLDU
Gülistan Doku soruşturmasında 10 gözaltı daha!
F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A DEV ÇALIM
F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A DEV ÇALIM
Can Uzun transferi Talisca'ya bağlı
EHLİYET SINAVI SİL BAŞTAN
EHLİYET SINAVI SİL BAŞTAN
Sürücü adayları için yeni dönem
ÜNLÜ CADDE TARİH OLDU
ÜNLÜ CADDE TARİH OLDU
Yeni öneriler arasında 'Trump korkaklık ediyor' seçeneği var
BOMBA GİBİ PATLADI!
BOMBA GİBİ PATLADI!
Şişirdiği lastik başına çarpan işçi ölümden döndü
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Villasında ölü bulunmuştu! Yazar Murat Koparan'ın ölüm nedeni belli oldu
Ölü bulunmuştu! Yazarın ölüm nedeni belli oldu
Kaydet
Kira sertifikalarının risk değeri nasıl öğrenilir? Güncel risk değerini öğrenmenin yolu
Kira sertifikalarının risk değeri nasıl öğrenilir?
Kaydet
Yunan muhalefeti Miçotakis'e Türkiye'yi örnek gösterdi!
Yunan muhalefeti hükümeti topa tuttu! "Türkiye'den ders al"
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.