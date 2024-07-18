TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler! 'Eski sayfaların hepsini kapattık'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, zafer sonrası açıklamalar yaptı. "Eski sayfaların hepsini kapattık" diyen Hacıosmanoğlu, federasyonun menfaati değil kulüplerin menfaatini düşünerek karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonucunda İbrahim Hacıosmanoğlu başkan seçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre; İbrahim Hacıosmanoğlu 134 oy alırken, Mehmet Büyükekşi 129 oy aldı.

KULÜPLERİN MENFAATİNİ DÜŞÜNEREK KARAR VERECEĞİZ

TFF'de başkanlık görevini alan İbrahim Hacıosmanoğlu ilk açıklamasını yaptı. Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk açıklamasında ”Futbolun sorunlarını beraber çözeceğiz. Yükümüz ağır, sorumluluk çok. Bütün futbol ailesi ile uzlaşı içinde beraber karar vererek, federasyonun menfaati değil kulüplerin menfaatini düşünerek karar vereceğiz. Eski sayfaların hepsini kapattık. Futbol son dönemlere kaos içindeydi” dedi.