Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İş birliği kapsamında SMG, Music2Deal.com’un Türkiye temsilciliğini yürütecek. Music2Deal.com’un tüm dünyada 10 binin üzerinde müzik endüstrisi profesyoneline ulaşma imkânı sunduğunu belirten SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil “Dünyanın önde gelen müzik kurumlarından Berklee Music Online, MIDEM, SAE, IMMF, Future Music Forum, Musexpo, Shibuya Showcase Festival bu ağı kullanıyor. Stuart Epps, Tony Catania, Charles Foskett ve Allen Johnston gibi yapımcı ve danışmanlara da platform üzerinden ulaşmak mümkün. Music2Deal.com ile Türkiye müzik endüstrisinin yüzde 80’inine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.