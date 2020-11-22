Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

5G'nin temellerini oluşturan bu özellik sayesinde, FreeZone Gaming ürünlerini kullanan gençler, Vodafone 4.5G şebekesinde sınırsız oyun uygulamaları üzerinden kullanım yaptıklarında beş katına kadar iyileştirilmiş hizmet alarak en düşük gecikme süresiyle oyun oynama imkanı buluyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy böylece genç oyunseverlerin yoğunluk olan alanlarda sınırsız oyun uygulamalarına girdiklerinde kendilerine özel tasarlanmış servis ile Vodafone şebekesi içindeki en iyi oyun deneyimine ulaşacağını söyledi.