Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Malatya, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Eskişehir, Konya, Çankırı ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Bursa'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin'in iç kesimleri ile Adana'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Mersin merkez ve kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

CUMA VE CUMARTESİ GÜNLERİ HAVALAR NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre; 7 Aralık Cuma ve 8 Aralık Cumartesi günleri Marmara'nın doğusu haricinde bölgenin tamamında ve Ege bölgesinde güneş yüzünü gösterecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, yüksekleri akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı 6

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 10

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor) 16

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13