Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgenin bu geceden itibaren yağışlı ve Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisine, cumartesiden itibaren de yine Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta başına kadar aralıklı olarak görülecek yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bölgede yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, Cumartesi'den itibaren artarak tekrar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıması tahmin ediliyor.



Öte yandan Burhaniye ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağıştan dolayı evleri su bastı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri su baskını olan yerlere hemen müdahale ederek, yağmur suyunu tahliye etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, vatandaşları su baskınlarına karşı ikaz ederek, böyle bir durumda hemen 112 Acil'i aramalarını istedi. Yılmaz, ekiplerin 24 saat teyakkuzda bulunduğunu açıkladı.