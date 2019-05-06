Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Ayşegül Özdemir'e (43) Bursa istikametinden gelen M.B.A. kontrolündeki 16 AEK 498 plakalı lüks otomobil çarparak yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşegül Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ayşegül Özdemir'in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, sürücü M.B.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.