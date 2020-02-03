Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amatör kulüplere başvuran Kılıç, yeteneği ile kısa sürede dikkat çekti. İlk olarak Karabeylerspor’da forma giyen 130 kiloluk sol ayaklı forvet, bu sezon başında Balıkesir 1. Amatör Küme takımlarından Karesibeyi Vicdaniyespor’a transfer oldu. Kısa sürede takıma uyum sağlayan Kılıç, gösterdiği performansla da önemli oyuncularından biri hâline geldi. Kilolarına rağmen uyguladığı baskı ve etkili oyunuyla rakip defansına zor anlar yaşatan Kılıç, Fenerbahçeli forvet Vedat Muric’i kendisine örnek aldığını söyledi. Hasan Kılıç, en büyük isteğinin Fenerbahçe’de top koşturmak olduğunu belirtti.