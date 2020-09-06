Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 22.30 sularında Çankaya ilçesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Hançer ve arkadaşı, sokakta yürürken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda Mehmet Hançer ayağından yaralanırken, arkadaşı ise yara almadan kurtuldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.