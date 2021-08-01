Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Melikgazi ilçesine bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi, Saffet Arıkan Bedük Caddesi'ndeki bir evde dehşet bir olaya sahne oldu. Evde ikamet eden Cumali C. (42), iddiaya göre eşini darbetmeye başladı. Bunun gören çiftin 15 yaşındaki kızları C.C. araya girmek istedi. Eline bıçak geçiren genç kız, babasına sapladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Katil zanlısı kızı ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.C, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Babasını öldürdü, serbest kaldı, ağabeyinin de canına kıydı Hatay'da bir kişi ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü. Zanlının 2 yıl önce de babasının canına kıydığı ortaya çıktı.

Babasını vurmak isterken başkasını başından vurdu Adana'da para meselesi yüzünden babasıyla tartışan şahıs, babasını vuracakken araya giren adamı başından vurdu.