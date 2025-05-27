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Trakya'da vatandaşın Mayıs ayında yağan kara ilginç sitemi: Yapmayın gözünüzü seveyim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde Mayıs ayında beklenmedik bir olay yaşandı.

Kırklareli'de Mayıs ayında görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Trakya'da vatandaşın Mayıs ayında yağan kara ilginç sitemi: Yapmayın gözünüzü seveyim - 1. Resim

MAYIS AYINDA BEKLENMEDİK KAR

Kofcaz ilçesine bağlı Kocayazı köyünde Mayıs ayında kar sürprizi yaşandı.

Köyde kısa süreli etkili olan karla karışık yağmur, görenleri şaşırttı.

"BU MEVSİMDE BU İŞ OLUR MU?"

Kar yağışını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen köy sakinlerinden Özhan Kazan, hayretini gizleyemezken, bahçelerdeki sebze ve meyvelerin de zarar görebileceğini söyledi.

Kazan'ın, yağan kar yağışını kaydettiği anlarda, "Eyvah eyvah, bahçeler ayvayı yedi. Bu mevsimde bu iş olur mu? Yapmayın gözünüzü seveyim" tepkisi dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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