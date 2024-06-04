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Haberler > Ekonomi > Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Motorine zam

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Motorine zam

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Motorine zam

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Bugün itibariyle motorinin litresine 17 kuruş zam geldi.

Akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son fiyat değişimi ise motorinden geldi. Motorinin litre fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zamlandı.

MOTORİNİN FİYATI NE KADAR? 

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 40.44 lira, Ankara'da 41.42 lira, İzmir'de 41.76 lira, Adana'da 42.03 lira, Bursa'da 41.51 lira, Antalya'da 42.24 lira, Diyarbakır'da ise 42.36 lira oldu.

BENZİNDE DEĞİŞİKLİK YOK 

Bugün benzin fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

4 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 41.44 TL
Ankara: 42.41 TL
İzmir: 42.66 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 40.44 TL
Ankara: 41.42 TL
İzmir: 41.76 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 21.19 TL
Ankara: 21.19 TL
İzmir: 20.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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