'Kara Pazartesi'nin ardından... Borsa yeni güne nasıl başladı?

Borsada son dakika! BİST100 endeksinde dünkü sert satışın ardından bugün tepki alımlarıyla birlikte 10.000 seviyesinin üzerine çıkıldı. 10.120-10.450 bandı direnç olarak izlenirken; endeksin 10.000 üzerinde kalıcı olması önemseniyor. Bu arada TÜPRAŞ (TUPRS) bilançosu 2024 2. çeyrek döneminde 5 milyar TL net kâr olarak geldi. TUPRS 2024 temettü ödeme tarihi 1 Ekim ve TUPRS temettü tutarı hisse başına 10,74 TL olarak açıklandı.

ABD'li fonlardan yüklü çıkış... Bitcoin ETF kurbanı mı? Yükseliş için bu seviye kritik

ABD'li fonlardan yüklü çıkış... Bitcoin ETF kurbanı mı? Yükseliş için bu seviye kritik

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi—Borsa İstanbul BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %5,54 kayıpla birlikte, 9893’ten kapanış gerçekleştirdi. Küresel piyasalarda yaşanan satış dalgasından etkilenen endeks, yeni güne, yine dünyada yaşanan tepki alımlarından bulduğu destekle başlıyor. İlk işlemlerde endekste %2 civarında yükseliş gözlemlenirken, BİST100 yeniden 10.000 seviyesini aştı.

BORSADA BU SEVİYELER KRİTİK

Analistler, BİST100’de 10.000’in psikolojik destek olduğunu belirterek, “Bu seviye üzerinde kalıcılık önemli. Ardından 100 günlük ortalamanın bulunduğu 10.120 ara direnç ve 10.450 ana direnç olarak izlenecek. Dünkü düşüşte grafiklerde büyük bir fiyat boşluğu oluştu. 10.450, bu fiyat boşluğunun kapanması için de kritik hedef. Aşağıda ise 9700 ana destek olarak öne çıkıyor” dedi.

TÜPRAŞ (TUPRS) BİLANÇO VE TEMETTÜ 2024

Bu arada borsa şirketlerinin ikinci çeyrek bilançoları da gelmeye devam ediyor. TÜPRAŞ, bu yılın ikinci çeyreğinde, 5 milyar TL net kâr elde ettiğini açıkladı. Şirketin ilk yarıdaki kârı da 5 milyar 351 milyon TL oldu. Böylece geçen yılın ilk yarısına göre kârlılıkta %57 gerileme kaydedildi.

Öte yandan TUPRS temettü ödeme kararı da aldı. 2024 TUPRS temettü tutarı hisse başına net 10,74 TL oldu. 2024 TUPRS temettü tarihi ise 1 Ekim 2024 olarak belirlendi.