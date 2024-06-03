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Oto gaza indirim! Tabela bu gece yarısı değişecek 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Araç sahiplerinin beklediği indirim haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren oto gazın litresi 1 lira 8 kuruş ucuzlayacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri indirim ya da zam haberlerini yakından takip ederken, beklenen haber ise LPG için geldi.

OTO GAZA İNDİRİM

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere oto gaza 1 lira 8 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Fiyat değişikliğinin ardından oto gazın litresi şehre göre değişmekle beraber 19-20 lira seviyelerine gerileyecek. 

3 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 41.38 TL
Ankara: 42.34 TL
İzmir: 42.59 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 40.27 TL
Ankara: 41.25 TL
İzmir: 41.57 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 21.19 TL
Ankara: 21.19 TL
İzmir: 20.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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