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Haberler > Gündem > Halfeti’de AK Parti’ye mühür basılmış yanmış oy pusulaları bulundu

Halfeti’de AK Parti’ye mühür basılmış yanmış oy pusulaları bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Halfeti’de AK Parti’ye mühür basılmış yanmış oy pusulaları bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde AK Parti'ye 'evet' mührü basılmış ve yakılmış oy pusulaları bulundu.

Pazar günü yapılan yerel seçimlerde AK Parti'li Halfeti Belediyesini resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti kazandı. Seçim günü yakılan oy pusulaları bulundu. Alevleri söndüren vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede yakılan oy pusulalarında AK Parti’ye 'evet' mührü basıldığı belirlendi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI İÇİN SLOGAN ATTILAR

Öte yandan Halfeti merkezde toplanan kalabalık, DEM Parti’nin seçimi kazanmasını kutladı. Kutlamalarda terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan lehine sloganlar atıldığı gözlendi.

HALFETİ'DE SEÇİM SONUÇLARI

Pazar günü gerçekleşen yerel seçimde Halfeti'de DEM Parti adayı Mehmet Karayılan yüzde 39.45, AK Parti'nin adayı Şeref Albayrak ise yüzde34,97  oy aldı. Yeniden Refah Partisi'nin adayı Nihat Arslan'ın ise yüzde 21.01 oy aldığı görülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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