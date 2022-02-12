Türkiye Gazetesi

Haydar Dümen, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Çocukluğu mücadele içinde geçen Dümen’in daha önce verdiği röportajında hayatının hiç de kolay geçmediğine dair paylaştığı anılar sevenlerini duygulandırdı.

“BENİ DOĞAR DOĞMAZ PİRELER BASMIŞ”

1931 yılında Yunan işgalinden henüz 8 gün önce kurtulan Uşak'ın İkisaray köyünde dünyaya gözlerini açan Haydar Dümen, çocukluk yıllarına ilişkin hikayeyi şu sözlerle anlatıyor:

“Çocukken çok zorluk çektik. Doğar doğmaz beni pireler sarmış, ertesi gün babam beni görünce başka bir eve taşınmışız. Ama hayatım boyunca o pireler gibi kanımı emenler eksik olmadı.

“BUNALIMA GİRDİĞİMDE KURTULUŞ YOLU ARAMAYI ÖĞRENDİM”

Ünlü yazarın eğitim hayatı da öyle kolay geçmemiş. Yaşadığı köyde okul olmadığı için dördüncü sınıfa kadar ailesinden ayrı başka bir köyde yaşamış. Dümen, o yıllardan şöyle bahsediyor:

"Başkasının evinde kalıyorum, nazlanamıyorum içim daralıyordu. Ama çareyi buldum. Kaldığım evin yaşıtım olan kızına aşık oldum. İlk aşk... Keyifliydi artık hayat. Böylece bunalıma girdiği zaman, bir sonraki kapıdan kurtuluş yolu aramayı öğrendim.

Haydar Dümen'in gençlik yılları...

“ORTAOKULA ÖKÜZ ARABASIYLA GİTTİM”

Ortaokul yıllarında okula öküz arabasıyla gitmek zorunda kaldığını belirten Dümen, dayısının doktor olma ısrarları üzerine 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmiş. O, tıp fakültesini bitirene kadar köydeki hiçbir çocuk okumamış, ancak Haydar Dümen’in mezuniyeti onlara da ilham olmuş. ‘Demek ki oluyormuş’ diyerek köy çocukları da okul yoluna koyulmuş.

SİLAHLI SALDIRIDAN DA SON ANDA KURTULMUŞTU

Haydar Dümen’in 29 Mart 2010'da İstanbul Cihangir'deki bürosu silahlı bir saldırgan tarafından saldırı düzenlenmişti. Ünlü yazar, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde son anda kurtulmuştu. Korkunç olay, medyada günlerce konuşulmuştu.

Haydar Dümen hayatını kaybetti Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti. Cenazesi dün defnedilen Dümen'in ölüm nedeninin koronavirüs olduğu açıklandı.