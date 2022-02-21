Türkiye Gazetesi

Sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster’in 20 Şubat Pazar ekrana gelen son bölümünde oyuncu Osman Cavcı yarıştı. Ünlü tiyatrocu ve oyuncunun Hababam Sınıfı ve Tosun Paşa filmleriyle ilgili bir soruda elenmesi ise dikkat çekti.

YARIŞMAYA DAMGA VURDU

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışma programıyla yeniden ortaya çıkan 60 yaşındaki Osman Cavcı, dün akşamki bölüme damga vurdu. Ancak Cavcı’ya yöneltilen bir soru seyirciyi şaşkınlığa uğrattı.

30 BİN TL ÖDÜL İLE VEDA ETTİ

Osman Cavcı’ya “Tosun Paşa filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?” sorusu yöneltildi. Soruda çift cevap jokerini kullanan Cavcı, felsefe ve fizik şıklarını seçti. Ancak 100 bin TL'lik sorunun doğru cevabı tarih olacaktı. Böylece Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından 30 bin TL para ödülü ile ayrıldı.

İşte Osman Cavcı'nın elendiği o soru...

OSMAN CAVCI KİMDİR?

Türk tiyatrocu ve oyuncu Osman Cavcı 1962 yılında İstanbul’da doğdu. Tiyatro sanatçısı İsmail Cavcı'nın oğlu olan Osman Cavcı, tiyatroya 1972 yılında İzmir turnesi ile başladı. 1981 yılında ise sinemaya adım attı. İlk sinema filmi Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam Sınıfı Güle Güle’dir. İlk sinema filminden sonra Türk filmlerinde rol almaya devam eden Osman Cavcı, Muhsin Bey filmi ile genç yaşta kariyerinin zirvesini yakaladı. ‘Zampara Seyfettin’ filmi ile hafızalara kazındı. Bununla beraber TRT yapımı dizilerde de rol almaya başlamıştır.

Türk sinemasının tanınan isimlerinden olan Osman Cavcı, oyunculuğun dışında senaryo ve kitap yazarlığı yapmaya da devam ediyor.

Yıllar sonra ortaya çıktı: Hababam Sınıfı'nda inanılmaz hata Öğrencilik hayatları tembellik üzerine kurulu olan bir sınıf dolusu öğrencinin hikayesini konu alan Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Hababam Sınıfı’ndaki bir hata yıllar sonra ortaya çıktı.

Hababam Sınıfı'nın Mahmut hocasının repliği gerçek oldu Edirne’nin Yeniimaret Mahallesi Mithatpaşa İlköğretim Okulu Müdürü Ertan Çekiç, öğrencilerin eksiklerini tamamlamaları için mahallenin meydanını adeta okula çevirdi. Müdür, hem öğrencilerin hem de velilerin sevgisini kazandı.