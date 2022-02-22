Türkiye Gazetesi

Haydar Dümen, 92 yaşında koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ünlü ismin ölümünün ardından gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı. Dümen’in yaklaşık 100 milyon TL değerindeki mülkleri ortalığı karıştırdı.

EŞİ HAREKETE GEÇTİ

Sabah’tan Ömer Karahan’ın haberine göre, Haydar Dümen’in ölmeden önce Beyoğlu’nda sahibi olduğu bina ve dairelerini satış yapması için tanıdığı bir emlakçıya devrettiği ortaya çıkıyor. Emlakçı ölünce, Haydar Dümen’in yaklaşık 100 milyon liralık mirası için karmaşık bir durum oluşuyor. Emlakçının varisleri ise babalarının mirası olduğu için ona göre hareket ediyor. Haydar Dümen’in eşi Gül Dümen de çocukları olmadığı için eşinin mirasını geri alabilmek adına hukuk mücadelesi başlatıyor.

Haydar Dümen ve eşi Gül Dümen

DEĞERİ 100 MİLYON TL

Beyoğlu Sıraselviler'de muayenehanesi olduğu bilinen Haydar Dümen’in bölgede farklı mülkleri de bulunuyor. Dairelerin ortalama metre kare fiyatlarının 10 bin lira, deniz görüyorsa 15-20 bin lira, dükkanlar 25-35 bin lira olduğu belirtiliyor. Binalar ise metrekaresine göre 35 milyon liradan satışa çıkarılıyor. Dümen'in de emlakçıya devrettiği mülklerin değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğu ifade ediliyor.

Öldükten sonra ortaya çıktı: Haydar Dümen ile ilgili bu gerçekleri çok az kişi biliyor Ünlü psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Cenazesi dün defnedilen Dümen’in ölümü sonrası hakkında şaşırtan gerçekler ortaya çıktı. Çocukluğu çok zor geçen ünlü yazar bir dönem silahlı saldırıya da uğradı.

Haydar Dümen hayatını kaybetti Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti. Cenazesi dün defnedilen Dümen'in ölüm nedeninin koronavirüs olduğu açıklandı.