Türkiye Gazetesi

İçeriğinde bol miktarda vitamin ve mineral barındıran pekmez, şifalı besinlerden biri… Dut, üzüm, keçiboynuzu gibi çeşitleri olan pekmezin birçok yararı bulunuyor. Pekmez hakkında pekmezin yararları, pekmez kaç kalori, pekmez kan yapar mı, pekmez kilo aldırır mı gibi konular Google’da sıklıkla araştırılanlar arasına girdi. Tüm merak edilenlere cevap niteliğinde bir içerik hazırladık.

PEKMEZİN FAYDALARI

- Kan yapıcı özelliği mevcuttur. Anemi (kansızlık) tedavisinde etkilidir.

- Bağırsakları düzenler, kemik erimesini önler.

- Karaciğeri temizler, kemikleri güçlendirir.

- Damar sertliğini önler, kalbin daha rahat çalışmasına katkı sağlar.

- Nefes darlığına iyi gelir, öksürüğü kısa sürede keser, akciğerleri temizler.

- Boğazı yumuşatır, astım ve bronşit hastalığına iyi gelir.

-Cildi besler, kırışıklıkların oluşmasını engeller.

-Saç beyazlamasının önüne geçer, saçları besler.

DUT PEKMEZİ

-Kansızlığı tedavi eder. Kan eksikliği bulunan hastalar mutlaka tüketmelidir.

-Ülser, gastrit, gibi mide hastalıklarına iyi gelir.

-Astım ve bronşit hastalıklarında tedavi edicidir.

-Soğuk havalarda vücudu korur, vücudun direncini artırır.

-Çocukların büyüme ve gelişmesine yardımcı olur. Ayrıca zeka gelişimi için de faydalıdır.

ÜZÜM PEKMEZİ

- Vücuttaki kanı artırır, vücuda enerji verir.

- İştah açıcı özelliği vardır.

- Hamilelikte tüketildiğinde bebeklerin beyin gelişiminde yararlıdır.

- Mideyi ve bağırsakları güçlendirir.

-Vücuttaki kan dolaşımını rahatlatır.

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ

– Kolestrolü düşürücü etkisi vardır.

– Kalp sağlığına faydalıdır.

– Vücudu kuvvetlendirir.

– Kansızlığa karşı etkilidir.

– Kemikleri güçlendirir, diş etleri kanamalarının önüne geçer.

– Bağırsakları çalıştırır, sindirim sistemini düzenler.

PEKMEZ KAÇ KALORİDİR?

Pekmezin besin değerleri şöyledir:

100 gram pekmezde; 37 mg sodyum, 1.464 g potasyum, 75 g karbonhidrat bulunur.

100 gram pekmez 289 kalori (kcal) içerir.

PEKMEZ GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Pekmezin faydalarından yararlanmak isteyenler ‘Pekmez günde ne kadar tüketilmeli?’ sorusunu merak eder. Zengin besin içeriği olan pekmezi yetişkinlerin günde 1-2 yemek kaşığı tüketmesi doğrudur. Çocukların ise günde 1-2 tatlı kaşığı pekmez tüketmesi önerilir. Pekmez evde güneş ışığı almayan bir yerde ve oda ısısında saklanmalıdır. Marketten alınan pekmez ise kapağı açıldıktan sonra buzdolabında bulundurulabilir.

PEKMEZ KAN YAPAR MI?

Yararları saymakla bitmeyen bir besin olan pekmez, doğru ve düzenli tüketildiği zaman etkili bir kan yapıcıdır. Kan yapıcı özelliği sayesinde anemi (kansızlık) problemi yaşayanlar düzenli olarak pekmez tüketmelidir. Kansızlık tedavisinde pekmezin sabah aç karnına tüketilmesi önerilir.

PEKMEZ KİLO ALDIRIR MI?

Bol miktarda vitamin ve mineral içeren, zengin besin değeri ile severek tüketilen pekmez, sağlıklı kilo aldıran bir besindir. Uzmanlar özellikle keçiboynuzu pekmezi ve dut pekmezinin kahvaltıda düzenli yenildiğinde kilo almaya yardımcı olduğunu söylüyor.

Sabahları severek tükettiğimiz pekmezin lezzeti bu topraktan geliyor Kış mevsimi gelmeden üzüm, elma, armut gibi meyvelerden kazanlarda kaynatılarak yapılan pekmezin lezzeti, Kastamonu’da bir mağaradan çıkartılan beyaz toprak ile sağlanıyor.

Koronavirüsten korunmak için kavanozlar dolusu pekmez yapıp komşularına dağıttı Arnavutköy’de bir vatandaş, koronavirüs günlerinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen tencereler dolusu pekmez kaynatarak komşularına dağıttı.