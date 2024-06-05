Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: 500 ve 1.000 TL'lik banknot basılacak mı?

7/24 para transfer işlemi FAST'ta limit 2 milyon TL'ye çıktı! 2. el araç satışında da kullanılacak

7/24 para transfer işlemi FAST'ta limit 2 milyon TL'ye çıktı! 2. el araç satışında da kullanılacak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "500 TL ve 1.000 TL'lik banknot basılacak mı?" sorusuna cevap verdi. Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucu ortaya çıktığını belirten Karahan, "Bu konuda birimlerimiz çalışıyor, incelemelerimiz devam ediyor. Bir karar verildiğinde, bu kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır." dedi.

Son dönem enflasyonun etkisiyle alım gücü bir hayli düştü. Hayat pahalılığı nedeniyle mevcut banknotların yetersiz olduğu konuşuluyor. Bu nedenle uzun bir süredir 500 TL ve 1.000 TL'lik banknotların basılacağı iddia ediliyordu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a bu durum soruldu.

500 VE 1.000 TL'LİK BANKNOTLARA YEŞİL IŞIK

TCMB Başkanı Fatih Karahan, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bilgilendirici bir sunum yaptı. Milletvekillerinin sorularını da cevaplayan Karahan, 500 ve 1.000 TL'lik banknot basımına açık kapı bıraktı.

"İNCELEMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Karahan, "Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucunda ortaya çıkıyor, bu konuda birimlerimiz çalışıyor, incelemelerimiz devam ediyor. Bu kapsamda, kupür kompozisyonunu sizin dediğiniz şekilde ve farklı göstergelerle yakından takip ediyoruz. Bir karar verildiğinde, bu kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır." dedi.

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KAVCIOĞLU VE ERKAN "BASILMAYACAK" DEMİŞTİ

Merkez Bankası yapılan daha önce yapılan açıklamalarda yeni banknot basımı yapılmayacağı belirtiliyordu. Merkez Bankası'nın önceki başkanlarından Şahap Kavcıoğlu ve Hafize Gaye Erkan kesin bir dille 500 TL'nin basımının olmayacağı belirtiliyordu

2022 yılında "500 TL banknot ve 5 TL madeni para için hazırlık başladı" iddiasıyla ilgili konuşan Kavcıoğlu, "Böyle bir hazırlığımız yok" demişti.

Hafize Gaye Erkan ise 2023 yılının 3. Enflasyon Raporu'nu açıklarken, sorulan soru üzerine "Daha yüksek banknot üzerinde şu anda çalışmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.